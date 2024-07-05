Kütahya'da park halindeki minibüs alev alev yandı

Park halindeki minibüs alev alev yandı
KÜTAHYA - Kütahya'da park halindeki bir minibüs çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Olay, Fuat Paşa Mahallesi Aydınlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç.'ye ait 64 FS 101 park halindeki bir minibüste yangın çıktı. Yangının büyümesiyle minibüs tamamını etkisi haline alan alevler, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının iki küçük çocuk tarafından çıkartıldığı iddia edildi
Polis, iddialar üzerine geniş çaplı çalışma başlattı
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