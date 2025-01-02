Kütahya\'da ruhsatsız tabanca ve ceza işlemi

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, Gasp ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Vefa Mahallesi Barlar Bölgesi'nde gerçekleştirdikleri denetimlerde bir araçtan ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Saat 03.20 sıralarında durdurulan 54 AHG 542 plakalı araçta bulunan B.E. (28) ve B.M. (23) isimli şahısların kimlik kontrolü ve üst aramalarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Ancak araç içerisinde yapılan detaylı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 8 adet 7x65 çapında fişek ele geçirildi.

B.M., ruhsatsız tabancanın kendisine ait olduğunu beyan ederken, B.E. araç kullanımı sırasında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 38 bin 931 TL idari para cezası uygulandı.

B.M., doktor raporunun ardından ele geçirilen tabanca ve mühimmatla birlikte işlemler için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA