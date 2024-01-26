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Kütahya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyon sonucunda pavyonlar bölgesinde çalışan şahıslar hakkında yapılan takip çalışmaları sonucu gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya\'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
26.01.2024 - 22:53,
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Kütahya'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde silah ticareti yapan şahısların tespitine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan koordineli çalışma neticesinde, geneli pavyonlar bölgesinde çalışan şahıslar hakkında projeli teknik ve fiziki takip çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak haklarında gerekli tahkikat evrakları hazırlanan şüphelilerden B.T., Ö.A., R.E., A.E. ve M.Ö. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı cezaevine teslim edildi. F.K., A.O.A. ve Y.A. isimli şahıslar ise çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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