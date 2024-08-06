Kütahya'da Suç Oranları Önemli Ölçüde Azaldı - Son Dakika
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Kütahya'da Suç Oranları Önemli Ölçüde Azaldı

Kütahya\'da Suç Oranları Önemli Ölçüde Azaldı

Kütahya Valisi Musa Işın'ın başkanlığında gerçekleşen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklanan verilere göre, Kütahya'da 2024 yılında suç oranları önemli ölçüde azaldı. Açıktan hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama gibi suç türlerinde düşüşler yaşandı. Aranan şahısların yakalanma oranı Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Kadına karşı şiddet olaylarında düşüş gözlemlendi. Narkotik operasyonları ve kaçakçılık suçlarıyla mücadelede de önemli adımlar atıldı.

06.08.2024 12:13
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Kütahya Valisi Musa Işın'ın başkanlığında gerçekleşen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklanan verilere göre, Kütahya'da 2024 yılında suç oranları önemli ölçüde azaldı.

Toplantıda konuşan Kütahya Emniyet Müdürü Hakan Sıralı tarafından sunulan verilere göre, Kütahya'da mal varlığına karşı işlenen 9 suç türünde düşüşler yaşandı. Açıktan hırsızlık olayları 2022'de 145, 2023'te 165 ve 2024'te 65 olarak kaydedildi. Dolandırıcılık vakalarında da 2022'de 581 olan olay sayısı, 2024'te 44'e düştü.

Kütahya genelinde kişilere karşı işlenen suçlarda da önemli oranlarda azalmalar gözlemlendi. Kasten yaralama olayları 2022'de 2.199 iken, 2024'te 1.238'e düştü. Tehdit suçları 2022'de 1.021, 2024'te ise 602 olarak kaydedildi. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olayları ise 2022'de 22 iken, 2024'te 14'e düştü.

2024'ün ilk 7 ayında, Kütahya'da aranan şahısların yakalanma oranı yüzde 98,2 olarak Türkiye ortalaması olan yüzde 96,6'nın üzerine çıktı. İfadeye yönelik aranan şahısların yakalanma oranı yüzde 26,9, hapis cezasına yönelik aranan şahısların yakalanma oranı ise yüzde 35,8 olarak belirlendi. Toplamda, polis sorumluluk bölgesinde 912 aranan şahıs bulunmakta olduğu ve şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Kadına karşı şiddet olaylarında 2023 yılında 943, 2024 yılında 781 olay meydana geldi ve yüzde 17'lik bir düşüş gözlemlendi. 2024 yılında tutuklanan şahıs sayısı 6 olurken tutuklanma oranında yüzde 50 artış sağlandı.

2024 yılında 816 narkotik operasyonu gerçekleştirildi

Narkotik suçlar kapsamında 2024 yılında 816 operasyon gerçekleştirildi, 177 kişi gözaltına alındı ve 117 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık suçlarında ise 2024'te tefecilikten 11 olayda 23 şahıs gözaltına alınırken, 6 şahıs tutuklandı. 25.07.2024 günü nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında 7 şüpheli yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanımdan işlem yapılan sürücü sayısı 2022'de 1 iken, 2024'te 70 olarak kaydedildi. Kask kullanmamaktan işlem yapılan sürücü sayısı ise 2023'te 1.458 iken, 2024'te 11.236'ya çıktı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Suç Oranları Önemli Ölçüde Azaldı - Son Dakika

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