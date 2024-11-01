Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Kütahya'da polisin şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yaptığı kontrollerde üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Çaldıran Sokak üzerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde, S.A.(28) isimli şahsın üzerinden 25 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KÜTAHYA