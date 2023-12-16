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Kütahya'da Uyuşturucuyla Yakalanan Aranan Şahıs - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucuyla Yakalanan Aranan Şahıs

Kütahya'da uyuşturucu madde suçundan aranan bir şahıs, Yaya Devriye Ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalandı. Şahıstan 26 adet sentetik ecza hap ele geçirildi ve yapılan sorguda arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya\'da Uyuşturucuyla Yakalanan Aranan Şahıs
16.12.2023 - 08:08,
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Kütahya'da uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranıyor kaydı bulunan şahıs Yaya Devriye Ekiplerince uyuşturucuyla yakalandı.

Resmi Ekipler Amirliğine bağlı Yaya Devriye Ekibi ve Ç.M.B yaya devriyesi tarafından Fuatpaşa Mahallesi oto sanayi içerisinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde, M.E. (32) isimli şahıstan 26 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şahsın yapılan GBT sorgusunda Kütahya 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranıyor olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Narkotik, Kütahya, Son Dakika

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