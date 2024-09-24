Kütahya\'da Yaralı Karabatak Yavrusuna Şefkat Eli

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Kütahya'da AFAD ekiplerince Yedigöller'de ibiğinde olta iğnesi takılı yaralı halde bulunan karabatak yavrusu, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Parmakören Mahallesi Yedigöller'de karabatak yavrusunun suyun içinde mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ulaşan AFAD ekipleri gece saatlerinde ibiğinde olta iğnesi takılı haldeki yaralı karabatak yavrusunu mahsur kaldığı sudan çıkararak Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim etti. Karabatak yavrusu gerekli bakımlarının yapılmasının ardından sağlığına kavuştuğunda ait olduğu doğaya tekrar salınacak. - KÜTAHYA