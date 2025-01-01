Kütahya'da Yılbaşı Kontrolleri Sıkıydı

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yılbaşı gecesi il genelinde 9 bin 436 şahıs sorgulandı, bin 681 araç kontrol edildi, 89 araç sürücüsüne 319 bin 641 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yılbaşı emniyet tedbirleri çerçevesinde il geneli polis sorumluluk bölgesinde, 9 bin 436 şahıs sorgulandı, bin 681 araç, 88 ticari araç kontrol edildi. 195 umuma açık işyeri, 32 metruk bina, 82 park ve bahçe, 11 oyun salonu ve internet cafe, kontrol edildi. 4 aranan şahıs, 1 kayıp olarak aranan şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapıldı.1 şahıstan bir miktar narkotik madde ele geçirildi. Yaşı küçük şahıs bulunan 1 alkollü işletmeye tutanak tanzim edildi. 4 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. Karayolları Trafik Kanunu yönünden 89 araç sürücüsüne ilgili maddeler çerçevesinde toplam 319 bin 641 TL idari para cezası uygulandı. - KÜTAHYA