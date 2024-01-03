 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya'da Yılbaşı Trafik Denetiminde 94 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da Yılbaşı Trafik Denetiminde 94 Araç Trafikten Men Edildi

Kütahya'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yılbaşı öncesi ve sonrası yapılan trafik denetimlerinde 6 bin 810 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 94 araç trafikten men edildi ve 895 adet idari para cezası uygulandı.

Kütahya\'da Yılbaşı Trafik Denetiminde 94 Araç Trafikten Men Edildi
03.01.2024 - 08:56,
Abone Ol

Kütahya'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yılbaşı öncesi ve sonrası trafik denetiminde 6 bin 810 araç kontrol edildi, 94 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında 25 ekip ve 46 personel ile yapılan yılbaşı öncesi ve sonrası trafik denetiminde, toplam 6 bin 810 araç kontrol edildi. Araç üzerinde değişikliği araç tescil belgesine işletmeyen 1 adet, alkollü araç kullanmaktan 52 adet, kış lastiği kullanmamaktan 2 adet, diğer maddelerden 840 adet olmak üzere toplamda 895 adet idari para cezası uygulandı. 94 araç trafikten men edildi. 47 sürücünün belgesi geri alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kütahya, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Yılbaşı Trafik Denetiminde 94 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika


09:37
18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı 18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı
08:57
Kanye West, eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı Kanye West, eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı
08:11
Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi ve kanalı, 9 milyon TL'lik ceza veren RTÜK'e karşı dava açtı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi ve kanalı, 9 milyon TL'lik ceza veren RTÜK'e karşı dava açtı
08:09
Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi
07:47
Japonya’yı vuran 7.6’lık depremde can kaybı 64'e yükseldi Japonya’yı vuran 7.6’lık depremde can kaybı 64'e yükseldi
02:53
İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı broşürü dağıtırken gözaltına alındı İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı broşürü dağıtırken gözaltına alındı
00:21
ABD'den İsrailli Bakan'a 'Sorumsuz ve kışkırtıcı' suçlaması! Aynı sertlikte yanıt geldi ABD'den İsrailli Bakan'a "Sorumsuz ve kışkırtıcı" suçlaması! Aynı sertlikte yanıt geldi
00:07
Salih el-Aruri suikastının ardından Hamas, İsrail'e meydan okudu Salih el-Aruri suikastının ardından Hamas, İsrail'e meydan okudu

Son Dakika
09:37 18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı
08:57 Kanye West, eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı
08:11 Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi ve kanalı, 9 milyon TL'lik ceza veren RTÜK'e karşı dava açtı
08:09 Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi
07:47 Japonya’yı vuran 7.6’lık depremde can kaybı 64'e yükseldi
02:53 İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı broşürü dağıtırken gözaltına alındı
00:21 ABD'den İsrailli Bakan'a "Sorumsuz ve kışkırtıcı" suçlaması! Aynı sertlikte yanıt geldi
00:07 Salih el-Aruri suikastının ardından Hamas, İsrail'e meydan okudu
00:02 Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
23:57 Hamas yöneticisini öldüren İsrail'e Hizbullah'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 10:03:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Yılbaşı Trafik Denetiminde 94 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement