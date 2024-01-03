Kütahya\'da Yılbaşı Trafik Denetiminde 94 Araç Trafikten Men Edildi

Kütahya'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yılbaşı öncesi ve sonrası trafik denetiminde 6 bin 810 araç kontrol edildi, 94 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında 25 ekip ve 46 personel ile yapılan yılbaşı öncesi ve sonrası trafik denetiminde, toplam 6 bin 810 araç kontrol edildi. Araç üzerinde değişikliği araç tescil belgesine işletmeyen 1 adet, alkollü araç kullanmaktan 52 adet, kış lastiği kullanmamaktan 2 adet, diğer maddelerden 840 adet olmak üzere toplamda 895 adet idari para cezası uygulandı. 94 araç trafikten men edildi. 47 sürücünün belgesi geri alındı. - KÜTAHYA