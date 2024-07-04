Kütahya, Suç Oranlarında Türkiye Birincisi Oldu

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Kütahya, ilk 6 aylık asayiş verilerine göre suç oranlarında yüzde 75'e varan düşüşle Türkiye birincisi oldu.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "Mal varlığına karşı işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarında Türkiye genelinde yüzde 26 oranında düşüş meydana gelmiş, Kütahya'da yüzde 75 oranında büyük düşüş meydana gelerek Türkiye ortalamasının üzerine çıkmıştır. Türkiye geneli ilk 6 ay verilerine göre ele geçirilen toplam silahlarda yüzde 9 artış meydana gelmiş, Kütahya Türkiye ortalamasının çok üzerine çıkarak yüzde 52 oranında artış sağlamıştır. Kişilere ve mal varlığına karşı islenen suçlarda aydınlatma oranı bakımından Türkiye ortalamasının üzerindedir. Kütahya ili aranan şahıslar bakımından Türkiye ortalamasının yaklaşık 10 puan üzerine çıkmayı başarmıştır. İlimizde ilk 6 ayda 2 bin 493 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA