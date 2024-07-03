Kuyumcu, Soygunu Engellemek İçin Ölümüne Mücadele Etti - Son Dakika
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Kuyumcu, Soygunu Engellemek İçin Ölümüne Mücadele Etti

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Bursa'da bir kuyumcu, gasp ettiği kamyonet ile soygun yapmaya kalkışan şüpheliye direnerek soygunu engelledi. Kuyumcunun mücadelesi güvenlik kameralarına yansırken, polis şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Kuyumcu, hayatını ve parasını kurtardı.

03.07.2024 13:29
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Kuyumcu çetin ceviz çıktı, soyguncuyu dükkana sokmadı...O anlar kamerada

Kuyumcunun soygunu engellemek için ölümüne mücadelesi kamerada

Eli silahlı soyguncu önce araç gasp etti, daha sonra kuyumcu soymaya çalıştı

Gasp ettiği kamyonet ile kuyumcuyu soymaya kalkışan, kuyumcu direnç gösterince de aynı araçla kaçan şüpheli, polisin amansız takibi sonrası yakalandı

BURSA - Bursa'da gasp ettiği kamyonet ile kuyumcu soymaya kalkışan şahıs kuyumcunun direnci ile karşılaşınca aynı araçla kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis soyguncuyu kısa sürede yakalarken çetin ceviz çıkan kuyumcunun soyguncuyu içeriye almamak için iş yerinin kapısına yüklenip, kilitlediği anlar kameralara yansıdı.

Kuyumcunun dikkati, hayatını ve parasını kurtardı. Kuyumcu eli silahlı soyguncunun içeriye girmesini engellemek için kapıyı ölümüne tuttu. İçeri giremeyen soyguncu ise bölgeden uzaklaşırken kısa sürede Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine yakalandı.

Olay, merkez Fethiye Mahallesi Eser Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs kuyumcunun önüne hafif ticari araç ile gelerek beklemeye başladı. Bir süre bekleyen şüpheli, yanında getirdiği tabanca ile kuyumcuya girdi. Kuyumcu ise şahsın durumundan şüphelenerek canı pahasına kapıyı tuttu ve eli tabancalı soyguncunun içeriye girmesini engelledi.

Kuyumcunun soygunu engellemek için ölümüne mücadelesi güvenlik kamerasında

Kuyumcunun şüpheliyi önceden fark etmesi üzerine kapıyı canı pahasına tutarak eli silahlı soyguncunun girmesini engelledi. İçeri giremeyeceğini anlayan eli silahlı soyguncu, başarısız olunca geldiği araç ile bölgeden uzaklaştı.

Kuyumcunun durumu polise bildirmesiyle şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ise Plaka Tanıma Sistemi çalışması yaparak aracın anlık olarak yerini tespit etti.

Polisin amansız takibi sonrası yakalandı

Yıldırım SÖS Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin aracı amansız takibiyle 11 Eylül Bulvarı üzerinde kovalamaca sonucu şüpheli kıskıvrak yakaladı. Orada yaka paça gözaltına alınan şahıs, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirildi. Zanlının soyguna gittiği aracı yine silahla gasp ederek çaldığı ortaya çıktı. Kimlik tespiti yapılan şüpheli F.M.'nin Yavuzselim Mahallesi'nde silah zoruyla aracı gasp ettiği ve oradan soyguna gittiği tespit edildi.

F.M.'nin emniyetteki işlemleri sürerken ruhsatsız tabancaya ise el konularak muhafaza altına alındı.

Kaynak: İHA

Bursa, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuyumcu, Soygunu Engellemek İçin Ölümüne Mücadele Etti - Son Dakika

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