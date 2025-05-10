Lastiği Patlayan Araç Kaldırıma Çarptı - Son Dakika
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Lastiği Patlayan Araç Kaldırıma Çarptı

Antalya'da lastiği patlayan araç, devrilmekten son anda kurtuldu. İki yolcu kazayı hafif atlattı.

10.05.2025 19:07
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Lastiği patlayan araç kaldırıma çarpıp devrilmekten son anda böyle kurtuldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan ve yoldan kaldırıma çıkan hafif ticari araç devrilmekten son anda kurtuldu. Araçta bulunan 2 kişi şans eseri kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kaza Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi belirlenemeyen hafif ticari araç, lastiğinin patlaması ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak durabildi. Aracın kontrolden çıkıp kaldırıma çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken büyük şans eseri araçta bulunan 2 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lastiği Patlayan Araç Kaldırıma Çarptı - Son Dakika

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