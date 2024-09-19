Lübnan\'da Telsiz Patlamaları: 20 Ölü

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Lübnan'da telsizlerin patlatılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Telsizlerin ait olduğu Japonya merkezli ICOM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu telsizlerin üretiminin 10 yıl önce durdurulduğu, konunun araştırıldığı belirtildi.

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı telsizlerin dün patlatılmasının ardından yaşanan can kaybı artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı noktalarında telsizlerin infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, yaralı sayısının 450'den fazla olduğu bildirildi.

Telsizlerin ait olduğu firma: "Üretimi 10 yıl önce durduruldu"

Patlatılan telsizlerin Japonya merkezli "ICOM" tarafından üretildiği belirtilirken, firmadan konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "IC-V82, 2004'ten Ekim 2014'e kadar Orta Doğu dahil olmak üzere üretilip ihraç edilen bir telsizidir. Yaklaşık 10 yıl önce üretimi durdurulmuş ve o tarihten bu yana şirketimizden sevkiyatı yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı. Lübnan'da "ICOM" logosunu taşıyan telsizlerin patladığına dair haberlerle ilgili gerçeğin araştırıldığı belirtildi.

Telsizlerin İsrail istihbaratı tarafından önceden tuzaklandığı iddia edilmişti

Öte yandan dün ABD'li haber sitesi Axios'un konuyla ilgili iki kaynağa dayandırdığı haberinde, patlatılan telsizlerin İsrail istihbarat servisleri tarafından önceden tuzaklanarak Hizbullah'a teslim edildiği belirtilmişti. Telsizlerin, İsrail ile muhtemel bir savaşta kullanılacak acil iletişim sisteminin bir parçası olduğu ifade edilmişti. Telsizlerin sadece İsrail'le savaş sırasında kullanılması amacıyla üretildiği ve çok sayıda telsizin Hizbullah depolarında saklandığı aktarılmıştı. Ayrıca İsrail'in çağrı cihazı saldırısının ardından telsizlere yönelik saldırıdaki amacının, Hizbullah saflarında korkuyu artırmak, liderlerine İsrail ile çatışmaya ilişkin politikasını değiştirmeleri yönünde baskı yapmak olduğu öne sürülmüştü. İkinci saldırı kararının, Hizbullah'ın ilk saldırıya (çağrı cihazı patlamaları) ilişkin soruşturmasının, telsizlerdeki güvenlik açığını ortaya çıkaracağı değerlendirmesiyle alındığı da iddia edilmişti.

Öte yandan Lübnan'da salı günü gerçekleştirilen ve 12 kişinin öldüğü, en az 2 bin 750 kişinin yaralandığı çağrı cihazı patlamalarından İsrail sorumlu tutulmuştu. Hizbullah'tan dün telsizlerin patlatılmasına yönelik ise henüz bir açıklama gelmedi. - BEYRUT