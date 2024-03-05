Lübnan'dan İsrail'e 30 roket fırlatıldı, Demir Kubbe roketlere karşılık verdi - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e 30 roket fırlatıldı, Demir Kubbe roketlere karşılık verdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 30 roket fırlatıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken, çok sayıda roket havada imha edildi. Saldırıyı Hizbullah üstlenirken, saldırının İsrail'in Hula kasabasında bir evi hedef alması sonucu 3 sivilin öldürülmesine karşılık olarak düzenlendiği ifade edildi.

05.03.2024 23:19
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Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 30 roket fırlatıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 30 roket fırlatıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken, çok sayıda roket havada imha edildi. Roket saldırısında can ve mal kaybı bildirilmedi.

Saldırıyı Hizbullah üstlenirken, saldırının İsrail'in Hula kasabasında bir evi hedef alması sonucu 3 sivilin öldürülmesine karşılık olarak düzenlendiği ifade edildi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Lübnan, İsrail, Gazze, Savunma, Terör, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lübnan'dan İsrail'e 30 roket fırlatıldı, Demir Kubbe roketlere karşılık verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan'dan İsrail'e 30 roket fırlatıldı, Demir Kubbe roketlere karşılık verdi - Son Dakika
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