Lübnan'dan İsrail'e 30 roket fırlatıldı, Demir Kubbe roketlere karşılık verdi

Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 30 roket fırlatıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 30 roket fırlatıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken, çok sayıda roket havada imha edildi. Roket saldırısında can ve mal kaybı bildirilmedi.
Saldırıyı Hizbullah üstlenirken, saldırının İsrail'in Hula kasabasında bir evi hedef alması sonucu 3 sivilin öldürülmesine karşılık olarak düzenlendiği ifade edildi. - TEL AVİV
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi 6 saattir devam ediyor. Yangın sırasında içeride bulunan 150 ton malzemenin mali değeri 3,5-4 milyon TL olarak açıklandı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde Bardacık sokakta akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç yola devrildi. Şans eseri herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, ağaç devrilmesi sonucu sokak geçici olarak trafiğe kapatıldı.
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