Maaş Alamayan İşçiler Çatıya Çıktı

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Paralarını alamayan işçiler anaokulunun çatısına çıktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ve Yıldırım ilçelerinde yapılan anaokullarını inşa eden yetkili müteahhit firmasına bağlı taşeron firma işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle okulların çatısına çıkarak eylem yaptılar.

Edinilen bilgiye göre, 2 ayrı ilçedeki eylem de aynı anda gerçekleştirildi. Yıldırım ilçesindeki okulun çatısına 5 işçi ile İnegöl'ün Cumhuriyet mahallesi Miray Sokak'ta yapımı devam eden anaokulu inşaatının çatısına çıkan 2 işçiyi görenler polise haber verdiler. Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hava yatağı açtılar. Polis ekipleri şahısları ikna etmek için yoğun çaba harcadı. 1 saat süren yoğun ikna çabaları sonucu 2 ilçedeki işçiler çatıdan indi. İşçilerin paralarının verileceği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.