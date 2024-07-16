Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler - Son Dakika
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Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

22 yaşındaki Vedat Kurt, iddiaya göre Antalya'da bir oto bakım atölyesinde çalışırken, alamadığı maaşını istemesi üzerine işyeri ortakları tarafından işkence gördü. Aç ve susuz bırakılan genç adama elektrik verildi ve dişleri kerpetenle çekilerek zorla böcek yedirildi. Saldırganların elinden kaçarak polise sığınan Kurt, şüphelilerin hala ellerini kollarını sallayarak dışarıda gezmesine tepki göstererek yetkililere seslendi.

16.07.2024 10:14
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Şanlıurfa'da yaşayan ve çalışmak için Antalya'ya giden genç, iş yerinden maaşını isteyince türlü türlü işkencelere maruz kaldı. 3 ay boyunca sistematik şekilde saldırıya uğrayan geç adam, "Benim gibi gariban bir vatandaşın hakkımı kim savunacak" sözleriyle Adalet Bakanlığına seslendi.

ANNESİNE VE KARDEŞİNE BAKABİLMEK İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Şanlıurfa Suruç nüfusuna kayıtlı olan 22 yaşındaki Vedat Kurt'un babası yıllar önce vefat etti. Genç adam ise annesi ve bir kardeşim ile birlikte yaşamaya başladı. Kurt, 4 yıl önce Antalya'da Antepli Ahmet Usta denilen bir oto bakım atölyesinde işçi olarak çalışmaya başladı. 2 yıl boyunca son aylara ait olan alamadığı maaşını isteyince başına akılalmaz olaylar geldi.

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

DİŞLERİNİ KERPETENLE ÇEKİP BÖCEK YEDİRDİLER

Gazeteci Mehmet Yetim'e konuşan Vedat Kurt'a İddiaya göre iş yerinin ortağı olan A.T., O.T., S.T. ve A.A. isimli 4 şahıs, sırf parasını istediği için türlü türlü işkenceler yaptı.3 gün boyunca aç ve susuz bırakılan genç adama elektrik verildi. İşkencelerin boyutu her geçen gün arttı. Dişleri kerpetenle çekilen Vedat Kurt'a zorla böcek bile yedirildi.

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

İŞKENCECİLERİN ELİNDEN KAÇARAK POLİSE KOŞTU

İşkenceci 4 kişi 3 ay boyunca Kurt'u rehin tutarak acımasızca şiddet uygulamaya devam etti. Yaraları iyileşen talihsiz genç, saldırganların elinden kaçarak polise sığındı ve şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalarda işkence görüntüleri 4 kişinin HTS telefon kayıtlarından çıktı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Bilirkişi raporunda da yer aldı.

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

GENÇ ADAM SALDIRGANLARIN SOKAKTA GEZMESİNDEN RAHATSIZ

İşkencenin tüm delillerinin olmasına rağmen saldırganların elini kolunu sallayarak sokakta gezmesine isyan eden Kurt, şahıslar hakkında hiçbir işlemin yapılmadığını söyledi. Üstelik şahıslar, Kurt'u arayarak şikayetinden vazgeçmesini istiyor ve taciz ile tehditlerine devam ediyor.

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

YETKİLİLERE "BENİM GİBİ GARİBANIN HAKKINI KİM SAVUNACAK?" DİYE SORDU

Adalet Bakanlığına seslenen 22 yaşındaki Vedat Kurt, "Benim gibi gariban bir vatandaşın hakkımı kim savunacak, ben Adalete nasıl güveneceğim?" sözleriyle yetkililerden yardım bekliyor.

Vedat Kurt, Antalya, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler - Son Dakika
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