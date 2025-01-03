Mahsur Keçi AFAD ile Kurtarıldı

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Burdur'un Kumluca köyünde dağlık alanda mahsur kalan bir keçi, AFAD ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Burdur merkeze bağlı Kumluca köyünde, bir keçi dağlık alanda mahsur kaldı. Durumu fark eden köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Burdur AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen keçiye ulaşabilmek için dikkatli bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Yapılan titiz operasyon sonucu keçi bulunduğu yerden başarılı bir şekilde kurtarıldı. - BURDUR