Makas Atan Sürücüye 17 Bin Lira Ceza

Ademoğlu Cumuriyet:

17.229 lira nedir :) neyin cezası bu başka insanlara maddi manevi hasar vermeye yahut daha kötüsü canlarına teşebbüs etmeye ceza sadece bu mu ? Caydırıcılığı nerede emekli de öder bunu asgari ücretlide diğer gelirliler zaten eğlencesine işler bu suçu... :):)