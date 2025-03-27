Malatya\'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Malatya'da iki grup arasından çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında İnönü Caddesi üzeri Dede Korkut Parkı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede iki grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda M.B. ve H.K. vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanırken şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA