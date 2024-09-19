Malatya\'da İki Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Malatya'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya- Adıyaman karayolu üzeri Doğanşehir mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün kontrolünden çıkan yakıt tankeri devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen diğer bir kazada ise 2 kişi yaralandı.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı - MALATYA