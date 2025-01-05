Malatya\'da İnşaat Kazası: Bir İşçi Yaralandı

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Malatya'da çalıştığı inşaatta düşen işçi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ulama Sokak'ta bir inşaatta çalışan kalıp ustası N.S. (24) ayağının kayması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA