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Malatya'da pompalı tüfekle vurulan genç yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da pompalı tüfekle vurulan genç yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, tartıştığı bir şahıs tarafından başından pompalı tüfekle vurulan genç yaralandı. Olayın zanlısı kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı.

Malatya\'da pompalı tüfekle vurulan genç yaralandı
18.12.2023 - 00:23,
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Malatya'da tartıştığı şahıs tarafından başından pompalı tüfekle vurulan genç yaralandı.

Olay, 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Roka Sokak üzerinde karşılaşan Y.S. (20) ile M.D. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.D. yanında getirdiği pompalı tüfekle Y.S.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu baş kısmana saçma isabet eden Y.S. yaralanırken, olayın zanlısı kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan ekiplerin 4 adet boş tüfek kartuşu bulurken, olayın zanlısı M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Malatya, Son Dakika

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