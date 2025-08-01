Malatya\'da Şantiyede Silahlı Kavga: 7 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir şantiyede işçiler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kavganın ardından akşam saatlerinde bir araya gelen bir grup, işçilerin kaldığı konteynerleri ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Olay, Çamurlu Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiyede çalışan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 50 işçinin karıştığı kavgada F.K., A.İ., K.K., M.K., M.K., M.Ş.A. ve K.K. yaralanırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ayrıca yaklaşık 10 kişi de darbedilerek çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Kavganın ardından akşam saatlerinde yeniden bir araya gelen gruplar arasındaki gerginlik devam ederken, şantiyeye girmeye çalışan bazı işçiler, çalışanların konakladığı konteynerleri ateşe vermeye kalkıştı. Tutuşan straforlar nedeniyle yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahale TOMA ile yapılırken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayların ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri, şantiye giriş ve çıkışlarını kapattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA