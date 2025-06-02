Malatya\'da Suç Oranı Düşüyor

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin güvenlik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Terörle mücadeleden uyuşturucu operasyonlarına, düzensiz göçle mücadeleden trafik denetimlerine kadar birçok alandaki çalışmaları değerlendiren Vali Yavuz, kentte suç oranlarında belirgin bir düşüş yaşandığını açıkladı.

Malatya Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Vali Seddar Yavuz, bir yandan depremin izlerinin silinmeye çalışıldığını, diğer yandan da huzur ve güvenliğin tam anlamıyla sağlanması için yoğun çaba gösterildiğini belirtti. Terörle mücadele kapsamında 2025 yılı Mayıs ayında 10 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Yavuz, "Bu operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınmış, 1 kişi tutuklanmış, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" dedi.

Geçmiş yıllarla kıyaslamalı verileri de paylaşan Yavuz, "2022 yılında da 10 operasyon yapılmış ve 1 kişi tutuklanmıştı. 2023'te 6 operasyon düzenlenmiş, 7 kişi gözaltına alınmış ve 2'si tutuklanmıştı. 2024'te ise 8 operasyonda 15 kişi gözaltına alınmış, 7'si tutuklanmıştır" şeklinde konuştu.

Düzensiz göçle mücadeleye ilişkin olarak ise Vali Yavuz, "1-31 Mayıs tarihleri arasında 9 operasyon yapıldı. 9 organizatör yakalandı, bunlardan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 58 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu yapan Vali Yavuz, "Mayıs ayında 216 operasyon ve olay gerçekleşti. 282 kişi gözaltına alındı, 43 kişi tutuklandı, 108'i adli kontrolle serbest kaldı. Bu dönemde 4 kilo 682 gram metamfetamin, 6 bin 550 adet sentetik ecza, 293 gram esrar, 3 gram skunk, 470 gram sentetik kannabinoid, 9 gram kokain ve 487 kök kenevir ele geçirildi" dedi.

Kaçakçılıkla mücadelede de 14 operasyon yapıldığını ve 22 kişinin gözaltına alındığını bildiren Yavuz, asayiş suçlarında ise düşüş yaşandığını vurguladı. "Mayıs ayında 1.188 olay meydana geldi. 906 zanlı gözaltına alındı ve 335'i tutuklandı. 2022'nin aynı döneminde ise 2.410 olay yaşanmıştı. Bu da ciddi bir düşüşü gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

Vali Yavuz, 2025 yılı Mayıs ayında meydana gelen 32 olayla birlikte, 2022'ye göre yüzde 61,4, 2023'e göre yüzde 84,6 ve 2024'e göre yüzde 5,8 oranında azalış olduğunu açıkladı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik özel ekiplerin görev yaptığını vurgulayan Yavuz, "Bu kapsamda 753 aranan kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi" dedi.

Trafik denetimleri hakkında da bilgi veren Vali Yavuz, "İlimizdeki tescilli araç sayısı yüzde 7,4 artarak 243 bin 890'a ulaştı. En fazla artış yüzde 18,4 ile motosiklet ve mobilette oldu. Kontrol edilen araç sayısında yüzde 5,9, cezai işlem uygulanan araç sayısında ise yüzde 39,1 artış oldu. Okul servisi denetimlerimiz ise yüzde 24,6 oranında artırıldı" diye konuştu.

Vali Yavuz, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının sayısında da artış olduğunu belirterek, "2025 Mayıs ayında 209 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu sayı 2024'te 198'di. Yüzde 9'luk bir artış var. Yaralanmalı kazalarda yüzde 11, hayatını kaybedenlerde ise yüzde 1 oranında artış yaşandı" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirlerinin planlandığını açıklayan Yavuz, "Bayramlar kavuşma günüdür, hüzne dönüşmemesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Malatya'nın bir şantiye alanına döndüğünü ve 400 hektarlık alanda çalışmaların sürdüğünü belirten Yavuz, hafriyat kamyonları ve mikserlere yönelik denetimlerin de aralıksız sürdüğünü, çevre kirliliği ve kazaları en aza indirmek için çaba gösterildiğini söyledi. - MALATYA