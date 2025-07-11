Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada Ozan Uçar idaresindeki 34 U 0047 plakalı Tesla marka otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın ardından araç bir anda alev alarak yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araçta bulunan Ozan Uçar (33) ve Uğur Oğraş (31) yanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yanarak küle dönen aracın yeni alındığı öğrenilirken kazada hayatını kaybedenlerin Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptıkları belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Görüntü Türkiye'den! Tesla alev alev yandı, araçta 2 kişi can verdi - Son Dakika
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