Malatya\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Üç aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

MALATYA - Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü.

Kaza, 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden İ.U. idaresindeki 44 ADD 352 plakalı Honda marka otomobil, S.Y. yönetimindeki 44 AFR 721 Mercedes marka araç ve A.M.Y.'in kullandığı 44 ADE 559 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Kazada A.M.Y., S.Y., İ.U. ile G.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yola savrulan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.