Malatya\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Malatya'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Gülümser Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 44 ABG 531 plakalı otomobil ile M.S.T. yönetimindeki 06 DCM 428 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile Y.T., D.T. ve İ.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA