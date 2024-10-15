Malatya'da Yangın: 3 Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Malatya'da Yangın: 3 Çocuk Kurtarıldı

Malatya\'da Yangın: 3 Çocuk Kurtarıldı

Malatya'da çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk, komşuları tarafından kurtarıldı. İnceleme sürüyor.

15.10.2024 13:09
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Malatya'da, bir sitedeki dairede çıkan yangın büyük korku ve paniğe neden oldu. Yangında dairede mahsur kalan 3 çocuk, komşular tarafından kurtarıldı.

Olay, 11.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde medyana geldi. İddiaya göre, Barguzu Caddesi üzerinde bulunan Sadabad konutları içerisindeki apartmanların birinde yangın çıktı. Dumanların kısa sürede apartmanı kapladığı yangında ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının anne babaları evde bulunmayan küçük yaştaki üç kardeşin bulunduğu daireden çıktığı belirlenirken, çocuklar komşular tarafından kurtarılarak apartman dışına çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen çocuklar ile onları kurtaran komşuları K.K.'ya ambulansta müdahalede bulunuldu. Polis ekiplerinin dairede inceleme yaptığı olay da üç kardeş daha sonra tedbir amaçlı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'ne kaldırıldı.

Küçük çocukların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Yangın: 3 Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

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