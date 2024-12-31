Malatya'da Yılbaşı Güvenlik Denetimi

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Malatya'da polis ekipleri yılbaşı denetiminde

MALATYA - Malatya'da yılbaşı gecesinin huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilebilmesi için 2 bin 932 polis görev başında.

Tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da yıl başı gecesi polis ekipleri görevlerinin başında halkın güvenliği için denetim gerçekleştiriyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 201 ekipten oluşan toplam 2 bin 932 polisin görev aldığı kentte denetim ve uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Denetimlerin sabahın ilk ışıklarına kadar sürmez bekleniyor.