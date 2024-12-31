Malatya'da yılbaşı gecesinin huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilebilmesi için 2 bin 932 polis görev başında.
Tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da yılbaşı gecesi polis ekipleri görevlerinin başında halkın güvenliği için denetim gerçekleştiriyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 201 ekipten oluşan toplam 2 bin 932 polisin görev aldığı kentte denetim ve uygulamalar gerçekleştiriliyor.
Denetimlerin sabahın ilk ışıklarına kadar sürmez bekleniyor. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Yılbaşı İçin 2.932 Polis Görevde - Son Dakika
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