Maltepe AVM'de Bıçaklı Kavga

Maltepe'de AVM önünde bıçaklı kavga kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de alışveriş merkezinde bir şahıs, şüpheli poşet taşıyan şahısları güvenlik görevlilerine bildirdi. Görevlilerin şüphelileri AVM'den çıkarması üzerine çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi kolundan yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs şüpheli bir poşet taşıyan iki şahsı güvenlik görevlilerine bildirdi. Güvenlik görevlilerinin şüpheli şahısları dışarı çıkarması üzerine taraflar arasında tartışma başladı. Tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı saldırgan kendilerini şikayet eden şahsa bıçakla saldırdı. Şahıs kolundan aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen A.M.V. ile kavga esnasında elinde bıçak olduğu tespit edilen N.T.K. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, "Kasten Yaralama ve Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.