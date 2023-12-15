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Maltepe'de silahlı saldırıya karışan araç denetimde yakalandı - Son Dakika
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Maltepe'de silahlı saldırıya karışan araç denetimde yakalandı

Maltepe'de yapılan bir denetimde durdurulan bir otomobilde birden fazla kurşun izine rastlandı. Araç daha önce bir silahlı saldırı olayında kullanılmıştı ve sürücü gözaltına alındı. Olay yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi ve polis ekipleri de inceleme başlattı.

15.12.2023 - 00:17,
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Daha önce silahlı saldırıya karışan araç Maltepe'de denetimde yakalandı

İSTANBUL - Maltepe'de denetim yapan polis ekipleri durdurdukları bir otomobilde birden fazla kurşun izine rastladı. Otomobilin daha öncesinde bir silahlı saldırı saldırı olayında kullanıldığı tespit edilirken, sürücü gözaltına alındı.

Olay, Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi, Gülsuyu Köprüsü üzerinde dün saat 19.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin köprü üzerinde yaptığı denetim sırasında çevirdikleri 34 CHM 733 plakalı araçta daha önce isabet etmiş mermi izlerine rastlandı. Aracın o halinden şüphelenen polis ekipleri araç sürücüsü Rafet Rahmanoğlu'nu araçtan indirerek gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda, aracın daha öncesinde bir silahlı saldırı olayında kullanıldığı tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri araç içinde ve dışında detaylı incelemeler yaparken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Maltepe\'de silahlı saldırıya karışan araç denetimde yakalandı
Kaynak: İHA
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Maltepe, Güvenlik, Gözaltı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de silahlı saldırıya karışan araç denetimde yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de silahlı saldırıya karışan araç denetimde yakalandı - Son Dakika
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