3-sayfa

Antalya'da 5 katlı apartmanın çatı katında korkutan yangın

Antalya'da 5 katlı apartmanın çatı katında korkutan yangın
22.01.2026 10:39  Güncelleme: 10:45
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısındaki kilerde çıkan yangında, ev sahiplerinin müdahalesi ve itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yangında gıda malzemeleri küle dönerken, arı kovanları şans eseri yanmaktan kurtuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısındaki kilerde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Ev sahiplerinin ilk müdahalesi ve itfaiyenin müdahalesiyle alevler tüm çatıyı sarmadan söndürülürken, kilerdeki gıda malzemeleri küle döndü, arı kovanları ise şans eseri yanmaktan kurtuldu.

Yangın, Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi 3600 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında kiler olarak kullanılan bölümden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri merdivenli araçla 5 katlı binanın çatısına ulaştı.

Yangının, kiler bölümüne tam söndürülmeden bırakılan soba atıklarının çevredeki odunları tutuşturması sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Ev sahiplerinin de kendi imkanlarıyla müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerinin profesyonel dokunuşuyla kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında kiler içerisinde bulunan çok sayıda zeytin bidonu, kışlık yiyecek malzemeleri ve kışlık odunlar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının hemen yanı başında bulunan arı kovanları ise alevlerin o noktaya ulaşmaması sayesinde şans eseri zarar görmedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Manavgat, Antalya, 3-sayfa, Son Dakika

