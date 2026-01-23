Bacadan düşen kıvılcımdan yangın çıktı: 4 kişi dumandan etkilendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki katlı binanın ikinci katında bacadan düşen kıvılcımdan çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişi kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi Sürücüler Beleni'nde iki katlı bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın ikinci katında bacadan çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarılar Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri harekete geçti. Adrese gelen ekipler, yangının ikamette bulunanlar ve komşuları tarafından yangın tüpüyle söndürüldüğünü belirleyerek soğutma çalışması yaptı. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA