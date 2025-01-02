Manavgat\'ta Kaçak Sigara Operasyonu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çok sayıda kaçak sigara ve nargile tütünü ile gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçedeki bir işetmede kaçak sigara, tütün mamulü ve kaçak eşya sattığı gerekçesiyle arama yapıldı. Aramada; 170 paket kaçak sigara, 70 paket kaçak ısıtılmış tütün mamulü, 140 adet elektronik sigara, 50 kilogram kaçak nargile tütünü, 80 adet 250 gr paketlerde kıyılmış kaçak tütün ve 585 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı. - ANTALYA