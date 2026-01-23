Bacadan etrafa saçılan kıvılcımlar yangın tedirginliğine neden oldu - Son Dakika
Bacadan etrafa saçılan kıvılcımlar yangın tedirginliğine neden oldu

23.01.2026 10:09  Güncelleme: 10:14
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın çatısından çıkan kıvılcımlar, yangın ihbarına neden oldu. İtfaiye ve jandarma ekipleri, yapılan incelemede yangın bulunmadığını bildirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde binanın bacasından çıkan kıvılcımları gören vatandaşlar yangın çıktığını düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar itfaiye ve jandarma ekiplerini alarma geçirdi.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 3 katlı bir apartmanının çatısında yangın çıktığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Verilen adrese gelen ekipler, binanın çatısına çıkarak yaptıkları incelemenin ardından fırtınanın da etkisiyle bacadan çıkan kıvılcımın binada ikamet edenler ve yoldan geçen vatandaşlar tarafından yangın olarak değerlendirildiğini belirledi. Binanın çatısında gerekli incelemeyi yapan itfaiye ve jandarma ekipleri herhangi bir yangın unsuruna rastlamayınca apartman sakinlerine gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra Ilıca Mahallesi'nden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

