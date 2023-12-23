Manavgat\'ta konteyner yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde konteyner yandı.

Yangın, Yeni Antalya- Konya D-687 Karayolu Çardak Mahallesi Tosmurlar mevkiinde yol kenarına 2 gün önce konulan Müjgan Gülaydın'a ait konteynerde çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi. Konteynerde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürülürken konteynerde hasar oluştu. - ANTALYA