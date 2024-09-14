Manavgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin hafif ticari araç ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Kazada sürücülerden biri görüntü alan gazeteciye kendi arabasının çekilmesinin istemediğini söyledi.

Kaza; Yukarı Pazarcı Mahallesi 4044 Sokakta Mimar Sinan Caddesi istikametine seyir halindeki Tunahan S.'nin kullandığı 07 AIZ 421 plakalı hafif ticari aracın 4049 sokak kavşağına geldiğinde 4049 sokaktan 4044 sokağa çıkan Ümit K'nin kullandığı 07 ARR 947 plakalı otomobil ile çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Cahide Sarı ve Fatma Milas Sarı yaralanırken, ambulansı beklemeden kendi imkanıyla hastaneye giden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Benim arabamı çekme, ötekini çek"

Kaza sonrası araç sürücüleri görevini yapan gazetecinin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Sürücülerden biri, 'Benim aracımı çekmeni istemiyorum. Benim aracı değil git ötekini çek" diyerek tepki gösterdi. - ANTALYA