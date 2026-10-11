Manisa Akhisar'da 11 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa Akhisar'da 11 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında 3 şüpheli gözaltına alındı

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Manisa Akhisar\'da 11 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında 3 şüpheli gözaltına alındı
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Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, O5 İzmir-İstanbul otoyolundaki tur otobüsü ile çekici kazasında 11 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını açıkladı. Soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alınırken kazanın aydınlatılması için 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, O5 İzmir- İstanbul otoyolu İzmir istikameti Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağında saat 11.09'da M.A. idaresindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsü ile H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekicinin çarpışması sonucunda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralı olarak hastanelere sevk edildiği belirtildi. Olayın aydınlatılması için Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Söz konusu trafik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında 16 AED 124 plaka sayılı tur otobüsünün şoförü M.A, otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y, 78 YD 559 plaka sayılı çekicinin şoförü H.K. gözaltına alınmış olup, trafik kazasına ilişkin soruşturma tüm titizlikle devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA
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