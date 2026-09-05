Manisa Büyükşehir Belediyesi personeline yangın ve tahliye tatbikatı başlatıldı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi personeline yangın ve tahliye tatbikatı başlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi personeline yangın ve tahliye tatbikatı başlatıldı
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile acil durum tatbikatları başlattı. Salihli'deki ilk eğitimde 80 personele yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapıldı, program ekim sonuna kadar 17 ilçede sürecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan tüm personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile acil durum tatbikatları başlatıldı. Salihli'deki ilk eğitimde 80 belediye personeline acil durumlarda yapılması gerekenler anlatılırken, ardından yangın söndürme ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve muhtemel acil durumlara karşı hazırlıklı hale getirilmesi amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı iş birliğinde kapsamlı bir eğitim ve tatbikat programı başlatıldı.

Programın ilk adresi Salihli Şantiye Binası oldu. Burada toplam 80 belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği kapsamında eğitim verildi. Eğitimlerde çalışanlara iş yerlerinde karşılaşabilecekleri riskler, acil durumlarda izlenmesi gereken yollar ve doğru müdahale yöntemleri hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitimin ardından gerçeği aratmayan tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Personelin acil durum anında nasıl hareket etmesi gerektiğinin uygulamalı olarak gösterildiği tatbikatta, ekiplerin koordinasyonu ve müdahale süreçleri de değerlendirildi.

17 ilçede uygulanacak

Çalışanların acil durumlara hazırlıklı olması, muhtemel risklere karşı doğru müdahale yöntemlerini öğrenmesi ve iş güvenliği konusunda farkındalık kazanması amacıyla düzenlenen eğitim ve tatbikatların, Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm daire başkanlıklarına bağlı birimlerde gerçekleştirileceği belirtildi.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında düzenli olarak yapılacak eğitimlerle çalışanların iş yerlerinde karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Eğitim ve tatbikat programının Manisa'nın 17 ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm hizmet birimlerinde ekim ayı sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Salihli, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa Büyükşehir Belediyesi personeline yangın ve tahliye tatbikatı başlatıldı - Son Dakika

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