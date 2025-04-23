Manisa\'da Gürültü Kontrolü: 73 Araç Men Edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik yapılan denetimlerde 73 araç trafikten men edilirken kusurlu görülen 380 araç ve sürücüsüne 1 milyon 915 bin 711 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 16 - 21 Nisan 2025 tarihleri arasında 35 ekip 46 personel ile 'Abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara' yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 2 bin 694 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 11'i abartı egzoz, 45'i yüksek ses, 334'ü de diğer kusurlardan olmak üzere toplam 380 araç ve sürücüsüne 1 milyon 915 bin 711 TL idari para cezası uygulandığı ve 73 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada gürültü kirliliğine yol açacak egzoz kullanan motosiklet ve otomobiller üzerinde denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - MANİSA