Manisa'da İlk AFAD Gönüllü Ekibi Kuruldu - Son Dakika
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Manisa'da İlk AFAD Gönüllü Ekibi Kuruldu

Manisa\'da İlk AFAD Gönüllü Ekibi Kuruldu
28.07.2025 09:50
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İbrahim Çelebi Mahallesi'nde 20 kişilik AFAD gönüllü ekibi kuruldu, diğer mahallelere örnek olacak.

Manisa'da ilk kez bir mahalle muhtarlığı tarafından 20 kişilik AFAD gönüllü ekibi kuruldu. Şehzadeler ilçesi İbrahim Çelebi Mahallesi Muhtarı Meliz Mısırlıoğlu öncülüğünde oluşturulan Yerel Afet Gönüllüleri Ekibinin, Manisa'daki diğer mahallelere de örnek olması bekleniyor.

Şehzadeler ilçesi İbrahim Çelebi Mahallesi Muhtarı Meliz Mısırlıoğlu'nun girişimiyle hayata geçirilen 'Yerel Afet Gönüllüleri Ekibi' projesinde gönüllüler, Manisa AFAD İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen "Destek AFAD Gönüllüsü" eğitimlerini tamamlayarak belgelerini almaya hak kazandı.

Proje süreciyle ilgili bilgi veren Muhtar Meliz Mısırlıoğlu, "Şehzadeler İbrahim Çelebi Mahallesi Yerel Afet Gönüllülerini Arıyor? Mahallemizin gönüllüsü olmak ister misiniz?" yazılı afişlerle 14 Şubat'ta çalışmalara başladıklarını belirtti.

Mahalle halkından yoğun ilgi gördüklerini dile getiren Mısırlıoğlu, gönüllülerin belirlenmesinin ardından İl AFAD ve İl Sağlık Müdürlükleriyle irtibata geçerek eğitim süreçlerini organize ettiklerini söyledi. Proje kapsamında gönüllüler; afet bilinci ve farkındalık, ilk yardım, temel yangın, afet haberleşme (telsiz) ve hafif arama-kurtarma gibi birçok eğitim aldı.

Uygulamalı çadır kurma eğitimi verildi

Mahalle muhtarlığı öncülüğünde kurulan ekip, uygulamalı çadır kurma ve düğüm eğitimlerini Murat Germen İlkokulu bahçesinde gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Muhtar Mısırlıoğlu, "Kurduğumuz 20 gönüllü yerel afet gönüllülerimizle birlikte mahallemizde dördüncü etkinliğimizi yapıyoruz. Son bir eğitimimiz kaldı: psikoteknik eğitim. Onun da planlamasını yaptık. Daha önce afet farkındalık, ilk yardım ve yangın söndürme eğitimlerini uygulamalı şekilde aldık. Şimdi okul bahçesinde çadır kurma eğitimi alıyoruz." dedi.

"Manisa'da örnek olacağız İnşallah"

Manisa'da muhtarlık öncülüğünde kurulan ve eğitimlerini tamamlayan ilk mahalle ekibi olduklarını vurgulayan Mısırlıoğlu, "Manisa'da, ilçeler dahil afet ekibi kuran ilk mahalle olarak gurur duyacağız inşallah. 20 kişilik gönüllü ekibimizi kurduk, ancak hedefimiz bu sayıyı artırmak. Duyuldukça ve görüldükçe sayımızın artacağına inanıyorum" diye konuştu.

İlk yardım eğitimi belgeleri alındı

Çadır kurma eğitiminin, AFAD eğitim uzmanları tarafından Murat Germen İlkokulu bahçesinde uygulamalı olarak verildiğini belirten Mısırlıoğlu, "Bahçede büyük bir aile çadırı kurduk. Afet olmaz inşallah ama muhtemel bir afet durumunda destek verebilmek adına çok önemli bir eğitimdi. Ayrıca mahalle gönüllülerinden 10 kişi, 4 günlük ilk yardım eğitimi aldı. Bu eğitim afet anında müdahale için zorunlu. Onlar da eğitimlerini tamamladı ve belgelerini almaya hak kazandı" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da İlk AFAD Gönüllü Ekibi Kuruldu - Son Dakika

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