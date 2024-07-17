Manisa\'da Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Şantaj, Tehdit ve Hırsızlık Suçlarından Aranan Şahıs Yakalandı

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Manisa'da "Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Şantaj, Tehdit ve Hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 13 yıl 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Yunusemre ilçesi Kuyualan Mahallesi'nde yakalanan N. E. D. (34) isimli şahsın yapılan gbt sorgusunda, Manisa İlamat ve İnfaz Bürosunca "Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Şantaj, Tehdit ve Hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 13 yıl 15 gün hapis cezası ile arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen N.E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA