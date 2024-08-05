Manisa\'da Motosiklet Sürücülerine Yüksek Ceza

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen özel denetim sonucunda kask takmayan 140, diğer kanun maddelerinden de 146 olmak üzere toplam 286 motosiklet sürücüsüne 842 bin 283 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, ilçe trafik ve asayiş birimleri tarafından 03-04 Ağustos tarihlerinde 23 ekip 46 trafik personeli ve 21 asayiş personeli tarafından motosiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Denetim sonucunda 1.177 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 140 sürücüye kask takmamaktan, 146 sürücüye de diğer kanun maddelerinden olmak üzere toplam 286 araç ve sürücüsüne 842 bin 283 TL idari para cezası uygulandığı ve 31 aracın trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA