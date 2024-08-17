Manisa\'da Orman Yangınıyla Mücadele Devam Ediyor

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Manisa Gördes'e bağlı Boyalı Mahallesi'nde başlayan ve Salihli ilçe sınırlarına kadar ulaşan orman yangınıyla mücadele sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, akşam saatlerinde yangından etkilenen Yeniköy, Boyalı ve Kale mahallelerine giderek, yurttaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tüm birimleri ile sahada olduğunu vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, yangından etkilenen yurttaşlara gerekli tüm desteklerin verileceğini, oluşan maddi zararları bir an önce gidermek için de çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Gördes'e bağlı Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos Çarşamba günü başlayan orman yangınıyla mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. İlçeye bağlı Boyalı, Yeniköy, Karayakup mahallelerini etkileyen yangın, rüzgarın da etkisiyle Salihli ilçesi sınırlarına kadar ulaştı. Salihli Kale ve Kemer mahalleleri sınırlarına gelen yangın için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hat oluşturdu. Yangın nedeniyle Kale, Kemer, Kurtturan ve Hacıhıdır Mahalleleri tedbiren boşaltıldı. 6 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, 4 TOMA ve 418 personel, yangının söndürülmesi için mücadelesini sürdürüyor.

"Yangın bölgesinde incelemelerde bulundu"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, CHP Gördes İlçe Başkanı Zafer Aslan ile birlikte yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Gördes'e bağlı Yeniköy ve Boyalı mahallelerinde yangından etkilenen yurttaşları ziyaret eden Başkan Ferdi Zeyrek, Salihli'ye bağlı Kale Mahallesi'nde de Manisa Valisi Enver Ünlü ile bir araya geldi.

"Tüm destekleri vereceğimizden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın"

Yangın nedeniyle can kaybının yaşanmadığını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "13 itfaiye aracı, 9 tankerimiz 88 itfaiye personelimiz ile birlikte yangın alanındayız. Gördes'te yangının soğutma çalışmaları başladı ama Salihli'ye bağlı olan Kale mahallesine doğru yangın ilerledi. Çok şükür Kale mahallesini de teğet geçen bir yangın oldu. Orada da can kaybımız yok. Alt köylerde 12 tane canlı hayvan telef oldu maalesef. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve AFAD olarak gerekli olan tüm destekleri vereceğimizden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" dedi.

"Yurttaşları sigara izmariti ve anız yakılmasına karşı uyardı"

Yangının muhtemel çıkış nedeninin sigara izmariti olduğu bilgisini İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan aldığını söyleyen Başkan Ferdi Zeyrek, "Vatandaşlarımızı sigara izmariti ve anız yakılması noktasında uyarmak istiyorum. Çünkü bizim ciğerlerimiz yanıyor. Ormanlar bizim yarınlara emanetimiz olmak zorundadır. Yanan alan yaklaşık 2 bin 500 dekarlık bir alan. Gerçekten telafisi zor olacak büyüklükte bir alan. Ama tekrardan ağaçlandırma çalışmalarına da başlanacaktır. Manisalı hemşerilerimize geçmiş olsun" diye konuştu.

"Maddi zararları gidermek için çalışmalara başlayacağız"

Manisa büyükşehir Belediyesi olarak yangından etkilenen yurttaşların yanında olacaklarını belirten Başkan Zeyrek, "Oluşan maddi zararları da bir an önce gidermek için çalışmalara başlayacağız. Ama bundan bir ders çıkartmak lazım. Bir daha böyle yangınlara sebebiyet vermemek için vatandaşlarımızı tekrar tekrar uyarmak gerekiyor. Allah'ım böyle acılar bizlere bir daha göstermesin" ifadelerini kullandı.

"Elimizden gelen her türlü yardımı yapıyoruz"

Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ise, "Büyükşehir Belediyesi ile birlikte elimizden gelen her türlü yardımı Gördes Belediyesi olarak yaptık. Ferdi Başkanımıza da teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediyesi'nin ikram aracını da gönderdi. Büyükşehir Belediyesi, Gördes Belediyesi ve Orman Müdürlüğü olarak bu felaketi kapatmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan dersler alacağız" şeklinde konuştu. - MANİSA