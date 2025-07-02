Manisa\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Manisa'da bir emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, dün gece 2. Anafartalar Mahallesi 1714. Sokak'taki bir emlak ofisinde yaşandı. İddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan silahlı kavgada taraflar birbirine ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan Yiğit Burdur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karıştığı değerlendirilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA