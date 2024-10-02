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Manisa'da Suç Örgütüne Operasyon

Manisa\'da Suç Örgütüne Operasyon

Manisa merkezli 4 ilde 22 adreste yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

02.10.2024 14:24
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Manisa'nın Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen suç örgütüne yönelik operasyonda Manisa merkezli 4 ilde 22 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 22 şahıs gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Soma ilçesinde Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçu kapsamında Doğan Gezekli isimli şahsın elebaşılığını yaptığı 22 şüphelinin; 'Yağma', 'Tefecilik', 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet', 'Silahla Yaralama', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', '6136 SKM', 'Tehdit' gibi suçlara karıştıkları tespit edildi. Manisa merkezli Trabzon, Hatay, Tekirdağ illerinde toplam 22 adreste 01.10.2024 günü saat: 06.30'da İstihbarat Şube Müdürlüğü destekli eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 22 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında; 7 adet tabanca, 2 bin 303 adet fişek, 4 adet pompalı tüfek, çok sayıda çek, senet ve örgütsel doküman, 2 adet laptop, 3 adet flash bellek, ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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