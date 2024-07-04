Manisa\'da Tır ve Traktör Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Salihli ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara - İzmir E96 Karayolu Mersinli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S.(27) idaresindeki 64 ABZ 685 plakalı tır ile İsa Demirtaş (60) yönetimindeki 45 ZZ 629 plakalı traktör çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü İsa Demirtaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Demirtaş'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA