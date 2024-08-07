Manyas'ta Tartışma Sonucu Adam Av Tüfeğiyle Öldürüldü - Son Dakika
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Manyas'ta Tartışma Sonucu Adam Av Tüfeğiyle Öldürüldü

Manyas\'ta Tartışma Sonucu Adam Av Tüfeğiyle Öldürüldü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, husumetlisiyle tartışan bir kişi av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından şüpheliler tutuklandı.

07.08.2024 10:50
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde husumetlisi ile tartışan bir kişi, av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Manyas'a bağlı Çavuş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Metin Gür (44) konuşmak amacıyla husumetlisi Kemal Pektaş'ın (60) ikametine giderek seslendi ancak Pektaş dışarı çıkmadı. Bunun üzerine Metin Gür geri dönüp, gecenin geç saatlerine doğru tekrar Pektaş ailesinin evinin önüne gelerek bir kez daha seslendi. Bu sırada Kemal Pektaş ile oğlu Tayfun Pektaş (31) dışarı çıktı. Çıkan tartışma sonucu Kemal Pektaş evlerindeki av tüfeği ile Metin Gür'ü kafasından vurarak öldürdü.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Metin Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gür'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından yakalanan Kemal Pektaş ve Tayfun Pektaş, tutuklanarak Bandırma Kapalı Ceza Evi'ne gönderildi. Metin Gür'ün cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Çavuş Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manyas'ta Tartışma Sonucu Adam Av Tüfeğiyle Öldürüldü - Son Dakika

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