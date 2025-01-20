Mardin'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Mardin\'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Mardin'in Savur ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

20.01.2025 21:55
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Mardin'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Savur ilçesi Safa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ç. ve Ö.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

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